Купер - про лизание Маршана: "В нашей игре нет места подобному. Что если я сейчас мощно оближу вас?"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер после победы над "Бостоном" (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ отметил, что хоккей - это не место для лизания людей. Нападающий "Брюинз" Брэд Маршан во время встречи лизнул лицо соперника Райана Кэллахэна.

- В нашей игре абсолютно нет места для подобного, - цитирует Купера usatoday.com. - Я этого не понимаю. Как вы себя почувствуете, если я прям сейчас подойду к вам и мощно оближу вас от самого подбородка?

Напомним, что Маршан уже не первый раз лижет соперников в лицо. В первом раунде плей-офф он уже лизнул нападающего "Торонто" Лео Комарова. Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова. После второго инцидента появилась информация, что НХЛ предупредила и попросила Маршана не лизать соперников, однако сам канадец затем опроверг эту информацию.

В этот раз Кэллахэн подъехал вплотную к игроку "Брюинз", чтобы выяснить отношения, а в ответ получил непонятное действие со стороны оппонента. Ответной реакции со стороны Кэллахэна не последовало.

Here's Jon Cooper discussing Marchand's lick pic.twitter.com/8kslVgUiYs – Born Salty (@cjzero) 5 мая 2018 г.