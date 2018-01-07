Купер, Галлан, Лавиолетт и Тротц – назначены тренерами на Матч звезд НХЛ

Стали известны имена тренеров, которые возглавят команды во время Матча звезд НХЛ, информирует пресс-служба лиги. Эти специалисты набрали наиболее количество голосов.

Главным тренером Атлантического дивизиона назначен Джон Купер из "Тампа-Бэй", Жерар Галлан из "Вегаса" будет работать с командой Тихоокеанского дивизиона.

Питер Лавиолетт из "Нэшвилла" возглавит Центральный дивизион, "рулевой" "Вашингтона" Барри Тротц станет главным тренером Столичного дивизиона.

Напомним, что Матч звезд НХЛ-2018 пройдет 28 января в Тампе на домашней арене "Лайтнинг". Эта встреча станет 63-й в истории и второй, которая будет проведена в этом городе.

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