Куликов восстановился после травмы и дебютирует в "Баффало" в игре с "Эдмонтоном"

Защитник "Баффало" Дмитрий Куликов дебютирует в составе новой команды в предстоящей игре регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном", сообщает пресс-служба клуба. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени. Россиянин восстановился после травмы спины, которую получил 1 октября в предсезонной игре с "Торонто" (1:8).
Напомним, ранее Куликов выступал на протяжении пяти лет за "Флориду".
Two Sabres, one D-man & one forward, will make their #BlueAndGold debuts tonight: https://t.co/bf0DZeZN4W pic.twitter.com/0DCWAlpTF3– Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) 16 октября 2016 г.