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Куликов восстановился после травмы и дебютирует в "Баффало" в игре с "Эдмонтоном"

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Защитник "Баффало" Дмитрий Куликов дебютирует в составе новой команды в предстоящей игре регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном", сообщает пресс-служба клуба. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени. Россиянин восстановился после травмы спины, которую получил 1 октября в предсезонной игре с "Торонто" (1:8).

Напомним, ранее Куликов выступал на протяжении пяти лет за "Флориду".

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