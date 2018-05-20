Куликов вернулся в состав "Виннипега" после 2-месячного отсутствия

"Виннипег" объявил состав на пятый матч 1/2 финала Кубка Стэнли против "Вегаса". В состав "Джетс" вернулся защитник Дмитрий Куликов, не принимавший участия в матчах с 9 марта. Ранее сообщалось, что россиянин, скорее всего, не сыграет в этом сезоне.

Напомним, после четырех матчей "Голден Найтс" ведут в серии до четырех побед со счетом 3-1.