Куликов тренируется в одной паре с Траубой в "Виннипеге"

Новичок "Виннипега" защитник Дмитрий Куликов проводит тренировки в составе команды в одной паре с игроком обороны Джейкобом Траубой.

Напомним, что 26-летний хоккеист летом подписал с "Джетс" контракт на три года. В прошлом сезоне он играл за "Баффало" и в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 5 (2+3) очков. Всего в лиге на его счету 507 игр и 143 (30+113) очка.