Куликов тренируется в одной паре с Траубой в "Виннипеге"

Новичок "Виннипега" защитник Дмитрий Куликов проводит тренировки в составе команды в одной паре с игроком обороны Джейкобом Траубой.
Напомним, что 26-летний хоккеист летом подписал с "Джетс" контракт на три года. В прошлом сезоне он играл за "Баффало" и в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 5 (2+3) очков. Всего в лиге на его счету 507 игр и 143 (30+113) очка.
.@NHLJets D-men Dmitry Kulikov and Jacob Trouba getting their summer work on in South Florida: @PanthersIceDen pic.twitter.com/nbIKWR1MnI– George Richards (@GeorgeRichards) 24 августа 2017 г.
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