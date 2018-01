Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (5:4 ОТ) получил травму и не смог продолжить встречу. Он провел на льду в общей сложности 3 минуты 4 секунды, а затем нападающий Томаш Хертл атаковал его сзади, толкнув на борт. Куликов ударился лицом и упал на лед. Из-за этого началась потасовка. Гертл был удален до конца матча.

