Куликов отказался от операции на спине

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов, получивший травму спины, откажется от операции, сообщил главный тренер "Джетс" Пол Морис.

В матче против "Нью-Джерси" Куликов получил травму спины. Сообщалось, что в случае операции, защитник пропустит около 8 недель. В нынешнем сезоне россиянин набрал 11 очков (3+8) в 62 матчах НХЛ.

– У него был выбор. Он встречался с хирургами. Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию, – сказал Морис. – После нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции. Есть другие варианты лечения, так что сегодня операции не было. Сейчас мы рассчитываем, что ясность относительно его возвращения в состав наступит через месяц, а не два, как было бы в случае с операцией. Надеемся, что все пройдет удачно, и он сможет вернуться в команде даже раньше.