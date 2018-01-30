Куликов может сыграть против "Вегаса" в пятницу

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис заявил, что защитник Дмитрий Куликов может вернуться в состав на игру регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса". Эта встреча пройдет в ночь на пятницу. Сегодня хоккеист провел тренировку вместе с командой.

Напомним, что россиянин получил травму в игре с "Сан-Хосе" (5:4 ОТ). Куликову наложили швы после встречи, в которой он провел на льду в общей сложности 3 минуты 4 секунды. В этом сезоне Куликов набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "+5" в 47 матчах.