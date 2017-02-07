Кулемин забил гол в победной игре с "Торонто", Сошников и Зайцев набрали 3 очка

"Айлендерс" переиграл "Торонто" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5. Первая звезда встречи – форвард ньюйоркцев Брок Нельсон, набравший 3 (2+1) очка. Его российский одноклубник Николай Кулемин отметился голом. В составе "Мэйпл Ливз" шайба на счету Никиты Сошникова, а его партнер Никита Зайцев сделал две результативных передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Торонто" – 6:5 ОТ (2:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Стром - 8 (Нельсон, Бойчак), 1:23 - 1:0. СОШНИКОВ - 4 (ЗАЙЦЕВ, Райлли), 13:27 - 1:1. Мэттьюс - 24 (Райлли), 14:51 - 1:2. КУЛЕМИН - 9 (Сизикас, Принс), 18:13 - 2:2. Марнер - 14 (Бозак, Ханвик), 25:12 - 2:3. Хаймэн - 8 (мен., ЗАЙЦЕВ), 29:34 - 2:4. Нельсон - 12 (Стром, Ли), 33:48 - 3:4. Бэйли - 11 (Ли, Зайденберг), 53:30 - 4:4. Нюландер - 14 (Кэррик, Кадри), 57:59 - 4:5. Лэдд - 12 (Бэйли, Ледди), 58:31 - 5:5. Нельсон - 13 (Бэйли, Де Хаан), 62:42 - 6:5.

Вратари: Грайсс (58:16 - 58:31) - Андерсен.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 34 (13+8+12+1) - 32 (11+11+9+1).

Наши: Кулемин (14:28/2/0) – Сошников (10:41/2/+1), Зайцев (20:56/1/0).

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Нью-Джерси" – "Баффало" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Хенрик - 15 (бол., Каммаллери, Заха), 28:46 - 1:0. Эннис - 3 (Окпосо, Фолк), 48:39 - 1:1. Заха - 6 (бол., Каммаллери, Сиверсон), 52:33 - 2:1.

Вратари: Шнайдер - Ленер (58:33).

Штраф: 9 - 15.

Броски: 39 (10+19+10) - 23 (6+11+6).

Наши: Калинин (11:34/1/0) – Куликов (19:38/1/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.