Кулемин предпочитает маленькие площадки большим и Новый год в России Рождеству в США

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин дал блиц-интервью пресс-службе официального сайта НХЛ. Экс-форвард магнитогорского "Металлурга" сравнил российские реалии с американскими.

- Две игры или одна тренировка?

- Две игры

- Большие площадки или маленькие?

- Маленькие.

- Почему?

- Быстрее всё.

- Клубная база в Магнитогорске или в Лонг-Айленде?

- Здесь нет клубной базы. Значит в Магнитогорске.

- Ну а тренировочный каток?

- В Магнитогорске нет тренировочного катка, только игровой (смеется).

- Предматчевый сбор в Магнитогорске или утренняя раскатка в Лонг-Айленде?

- В Магнитогорске. Здесь очень далеко везде добираться.

- 13 процентов налог на зарплату там...

- (не дослушав) Можно следующий вопрос?

- Рокфеллер-центр или памятник первой палатке?

- Первой палатке!

- Рождественские праздники в Америке или Новый год в России?

- Новый год в России.