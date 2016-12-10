Кулемин предпочитает маленькие площадки большим и Новый год в России Рождеству в США

Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин дал блиц-интервью пресс-службе официального сайта НХЛ. Экс-форвард магнитогорского "Металлурга" сравнил российские реалии с американскими.
- Две игры или одна тренировка?
- Две игры
- Большие площадки или маленькие?
- Маленькие.
- Почему?
- Быстрее всё.
- Клубная база в Магнитогорске или в Лонг-Айленде?
- Здесь нет клубной базы. Значит в Магнитогорске.
- Ну а тренировочный каток?
- В Магнитогорске нет тренировочного катка, только игровой (смеется).
- Предматчевый сбор в Магнитогорске или утренняя раскатка в Лонг-Айленде?
- В Магнитогорске. Здесь очень далеко везде добираться.
- 13 процентов налог на зарплату там...
- (не дослушав) Можно следующий вопрос?
- Рокфеллер-центр или памятник первой палатке?
- Первой палатке!
- Рождественские праздники в Америке или Новый год в России?
- Новый год в России.