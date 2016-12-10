08:26 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кулемин предпочитает маленькие площадки большим и Новый год в России Рождеству в США

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Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин дал блиц-интервью пресс-службе официального сайта НХЛ. Экс-форвард магнитогорского "Металлурга" сравнил российские реалии с американскими. 

- Две игры или одна тренировка?

- Две игры

- Большие площадки или маленькие? 

- Маленькие. 

- Почему? 

- Быстрее всё.

- Клубная база в Магнитогорске или в Лонг-Айленде? 

- Здесь нет клубной базы. Значит в Магнитогорске. 

- Ну а тренировочный каток?

- В Магнитогорске нет тренировочного катка, только игровой (смеется).

- Предматчевый сбор в Магнитогорске или утренняя раскатка в Лонг-Айленде?

- В Магнитогорске. Здесь очень далеко везде добираться.

- 13 процентов налог на зарплату там...

- (не дослушав) Можно следующий вопрос? 

- Рокфеллер-центр или памятник первой палатке? 

- Первой палатке!

- Рождественские праздники в Америке или Новый год в России?

- Новый год в России.

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Материалы REN-TV

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