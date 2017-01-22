Кулемин помог "Айлендерс" победить "Лос-Анджелес"

"Айлендерс" переиграл в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" со счетом 4:2. Первой звездой встречи признан форвард ньюйоркцев Андерс Ли, оформивший дубль. Его партнер по команде Николай Кулемин отметился результативной передачей.

В параллельной встрече "Филадельфия" уступила дома "Нью-Джерси" – 1:4. Защитник "Флайерз" Иван Проворов набрал очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Чимера - 9 (Джионта), 2:30 - 1:0. Ли - 16 (бол., Таварес, Ледди), 27:09 - 2:0. Картер - 24 (бол., Даути, Копитар), 40:37 - 2:1. Даути - 8 (Эндреофф, Льюис), 44:06 - 2:2. Ли - 17 (бол., Ледди, Бэйли), 49:31 - 3:2. Таварес - 19 (бол., п.в., КУЛЕМИН, Хикки), 59:16 - 4:2.

Вратари: Берубе - Будай (58:34 - 58:51, 59:00 - 59:16).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 36 (8+10+18) - 36 (14+13+9).

Наши: Кулемин (13:47/0/0) – -

Нью-Йорк. Barclays Center.

"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Наши: Проворов (22:45/4/+1), Любимов (8:22/1/0) – Калинин (15:39/0/-1)