Кулемин помог "Айлендерс" обыграть "Анахайм"

"Анахайм" на своем льду уступил "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Отметим, что команды использовали по 14 попыток.

Российский нападающий гостей Николай Кулемин отыграл 13 минут 45 секунд, но результативными действиями не отметился. Тем не менее, он реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Айлендерс" - 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0)

Голы: Фаулер - 6 (бол., Гецлаф), 1:04 - 1:0. Пелеч - 1 (Де Хаан, Бэйли), 11:51 - 1:1. Бэйли - 3 (бол., Таварес, Ледди), 16:42 - 1:2. Ракелль - 7 (Перри, Фаулер), 49:08 - 2:2.

Победный буллит: Ледди.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 41 (12+13+9+7) - 35 (10+12+12+1).

Наши: - - Кулемин (13:45/0/0).

23 ноября. Анахайм. "Хонда Центр".