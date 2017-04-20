09:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кулемин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира

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Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира. В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 72 матча в регулярке НХЛ и набрал 23 (12+11) очка. 

- Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит, - цитирует ТАСС агента игрока Гари Гринстина.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4196784

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВеликийПашаБуре

Нет,нет,нет. Совершенно ограниченный и переоцененный хоккеист. Правда его Сергей Наильевич всегда очень хвалил.

09:57

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