Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира. В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 72 матча в регулярке НХЛ и набрал 23 (12+11) очка.

- Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит, - цитирует ТАСС агента игрока Гари Гринстина.