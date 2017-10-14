Куккук, Стюарт и Луонго - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан защитник "Тампа-Бэй" Слэйтер Куккук, оформивший дубль в матче с "Питтсбургом" (5:4).

Второй звездой дня стал форвард "Миннесоты" Крис Стюарт, забросивший две шайбы в ворота "Чикаго" (5:2), а замкнул тройку лучших голкипер "Флориды" Роберто Луонго​, отразивший 37 бросков во встрече с "Сент-Луисом" и одержавший 454 победу в карьере (5:2).