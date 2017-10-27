Куик, Врбата и Кессел - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, отразивший 40 бросков по своим воротам в матче с "Монреалем" (4:0). Для него это была 46-я в карьере игра без пропущенных шайб.

Второй звездой стал нападающий "Флориды" Радим Врбата​, оформивший 7-й в карьере хет-трик во встрече с "Анахаймом" (8:3), а замкнул тройку лучших форвард "Питтсбурга" Фил Кессел, забросивший победную шайбу в овертайме поединка с "Виннипегом" (2:1 ОТ).