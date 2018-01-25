Куик пропустит Матч звезд из-за травмы

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блэйк сообщил о том, что вратарь Джонатан Куик будет вынужден пропустить Матч звезд НХЛ из-за травмы. Голкипер должен был выступать в составе команды Тихоокеанского дивизиона.

– Он должен выздороветь со дня на день. Учитывая историю его травм, не будем рисковать и выпускать его на этот матч в формате "три на три", – приводит Nhl.com/ru слова Блэйка. – Он здоров не на сто процентов, так что ему нужно время на лечение.

О том, кто заменит Куика не сообщается. Напомним, что Матч звезд НХЛ состоится 28 января в Тампе.