Куик подрался с Перри у своих ворот. Видео

"Анахайм" на своем льду принимает "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи между командами состоялась потасовка, в которой принял непосредственное участие голкипер "Кингз" Джонатан Куик.
Вратарь принялся защищать партнеров у своих ворот и сцепился с Кори Перри. Стоит отметить, что, несмотря на неудобную экипировку, Куик повалил соперника у борта.
A Quick Fight™️ pic.twitter.com/YB7FH5Nbqa– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 8 ноября 2017 г.
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maks55555
А ничего, что там был не только Куик, но и еще один игрок ЛА, об этом даже полслова нет))
08:05
Sn0w
Был бы это Рон Хекстал вместо Куика, всё сложилось бы сильно интереснее :)
07:52
sssmol
Кто-нибудь увидел, что Перри смог победить соперника?
07:46