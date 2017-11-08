Куик подрался с Перри у своих ворот. Видео

"Анахайм" на своем льду принимает "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи между командами состоялась потасовка, в которой принял непосредственное участие голкипер "Кингз" Джонатан Куик.

Вратарь принялся защищать партнеров у своих ворот и сцепился с Кори Перри. Стоит отметить, что, несмотря на неудобную экипировку, Куик повалил соперника у борта.