07:40 | Хоккей — НХЛ

Куик подрался с Перри у своих ворот. Видео

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"Анахайм" на своем льду принимает "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи между командами состоялась потасовка, в которой принял непосредственное участие голкипер "Кингз" Джонатан Куик.

Вратарь принялся защищать партнеров у своих ворот и сцепился с Кори Перри. Стоит отметить, что, несмотря на неудобную экипировку, Куик повалил соперника у борта.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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maks55555

А ничего, что там был не только Куик, но и еще один игрок ЛА, об этом даже полслова нет))

08:05

Sn0w

Был бы это Рон Хекстал вместо Куика, всё сложилось бы сильно интереснее :)

07:52

sssmol

Кто-нибудь увидел, что Перри смог победить соперника?

07:46