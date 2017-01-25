08:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Куик до марта не выйдет на лед

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Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик не сможет вернуться в строй как минимум до начала марта, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний американец не выходил на лед с 12 октября, так как в тот день получил травму паха в первом периоде дебютного матча сезона против "Сан-Хосе". Хоккеист пока еще даже не возобновил ледовые тренировки.

Напомним, что в прошлом сезоне Куик провел больше всех матчей в сезоне (68) и вошел в число финалистов "Везина Трофи". Он в среднем пропускал по 2,22 шайбы за игру, отразил 91,8 процента бросков и оформил пять шат-аутов.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/jonathan-quick-of-kings-out-until-march-report/c-286068146

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