Куик до марта не выйдет на лед

Вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик не сможет вернуться в строй как минимум до начала марта, сообщает пресс-служба лиги. 31-летний американец не выходил на лед с 12 октября, так как в тот день получил травму паха в первом периоде дебютного матча сезона против "Сан-Хосе". Хоккеист пока еще даже не возобновил ледовые тренировки.

Напомним, что в прошлом сезоне Куик провел больше всех матчей в сезоне (68) и вошел в число финалистов "Везина Трофи". Он в среднем пропускал по 2,22 шайбы за игру, отразил 91,8 процента бросков и оформил пять шат-аутов.