Куда перейдут Ковальчук и Радулов? "СЭ" расскажет в 16.00!

В субботу в 19.00 по московскому времени за океаном откроется рынок свободных агентов НХЛ. Нас ожидает сразу несколько интриг, связанных с российскими хоккеистами, которые выступают по обе стороны океана.

Вернется ли Илья Ковальчук в НХЛ?

Какую лигу и клуб выберет Александр Радулов?

Останется ли в "Монреале" Андрей Марков, чтобы первым из россиян в истории провести 1000 матчей в составе одной энхаэловской команды?

Сможет ли "Вашингтон" найти деньги на Евгения Кузнецова?

Составит ли Евгений Дадонов компанию Вадиму Шипачеву в "Вегасе"?

Что будет с первым номером драфта-2012 Наилем Якуповым?

Сколько россиян приедут играть в КХЛ ради Олимпиады?

Уже с 16.00 на "СЭ" стартует онлайн-трансляция, которую проведут для вас корреспонденты Игорь Еронко и Евгений Белоусов. В нашей перекличке вы сможете прочитать главные новости открытия рынка НХЛ, аналитику наших авторов, а также комментарии хоккеистов и экспертов. А в 22.00 в группе "СЭ" ВКонтакте состоится лайв с Игорем Еронко, который ответит на все интересующие вас вопросы. Следите за хоккеем вместе со "Спорт-Экспрессом"!