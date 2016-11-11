Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс". Россиянин удвоил преимущество своей команды в первом периоде – 2:0. Эта шайба стала для него пятой в сезоне.
Одним из ассистентов Кучерова выступил Виктор Хедман, сделав 188-ю результативную передачу в составе "Лайтнинг". Это лучший показатель среди защитников клуба за всю историю.
With the assist on Kucherov’s goal, Victor Hedman now ranks first place all-time for assists by a #Bolts defenseman.– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 11 ноября 2016 г.
Congrats, @heds77! ⚡️ pic.twitter.com/NldAMBjUDp