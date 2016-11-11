04:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс". Россиянин удвоил преимущество своей команды в первом периоде – 2:0. Эта шайба стала для него пятой в сезоне.

Одним из ассистентов Кучерова выступил Виктор Хедман, сделав 188-ю результативную передачу в составе "Лайтнинг". Это лучший показатель среди защитников клуба за всю историю.

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