Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский форвард увеличил преимущество своей команды по ходу первого периода – 2:0. Эта шайба стала для него 40-й в сезоне.