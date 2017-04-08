Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский форвард увеличил преимущество своей команды по ходу первого периода – 2:0. Эта шайба стала для него 40-й в сезоне.
Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский форвард увеличил преимущество своей команды по ходу первого периода – 2:0. Эта шайба стала для него 40-й в сезоне.
Kurt
Еще бы Володя до 40 добрался. Было бы здорово!
09:14 8 апреля
Сибиряк.1974.СМ
Смотрю на игру этого парня и восхищаюсь! Какой же он молодец! Умен, лОвок,быстр,отлично читает игру, не жадный. А 40-это Метка, Печать СНАЙПЕРА. Давай Никита, удачи и здоровья! Жаль что много ключевых игроков выбыло-с таким Никитой ох как высоко могли забраться! Короче, Никита - Игрок.
07:08 8 апреля