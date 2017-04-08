03:30 8 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров забросил 40-ю шайбу в сезоне

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Монреалем". Российский форвард увеличил преимущество своей команды по ходу первого периода – 2:0. Эта шайба стала для него 40-й в сезоне.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kurt

Еще бы Володя до 40 добрался. Было бы здорово!

09:14 8 апреля

Сибиряк.1974.СМ

Смотрю на игру этого парня и восхищаюсь! Какой же он молодец! Умен, лОвок,быстр,отлично читает игру, не жадный. А 40-это Метка, Печать СНАЙПЕРА. Давай Никита, удачи и здоровья! Жаль что много ключевых игроков выбыло-с таким Никитой ох как высоко могли забраться! Короче, Никита - Игрок.

07:08 8 апреля

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