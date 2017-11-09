Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне с передачи Наместникова. Видео

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе". Тем самым россиянин вывел вперед свою команду - 2:1. Ассистентом в этом эпизоде выступил Владислав Наместников.

Для Кучерова эта шайба стала 15-й в 16-ти матчах сезона. Россиянин лидирует в бомбардирской гонке. Второе место занимает форвард "Вашингтона" Александр Овечкин с 13-ю шайбами, третье - нападающий "Айлендерс" Джон Таварес, на счету которого 12 голов.

Всего на счету Кучерова 24 очка. Лидирует в споре снайперов его партнер по команде Стивен Стэмкос, у которого 26 (7+19) очков.