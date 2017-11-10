07:07 | Хоккей — НХЛ

Кучеров забил гол в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

23

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в этой встрече в первом периоде.

Эта шайба стала для Кучерова 16-й в сезоне. Также на его счету 12 передач на данный момент.

23
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (23)
Войти, чтобы оставить комментарий

gycrmalrrohm

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

10:32

icezellion

$n10nep$, и наибольшее влияние на нервы оказывает как раз видеореклама. Читаешь себе статью и вдруг посреди текста она, сбиваешься со строки, приходится заново искать, где закончил.

10:07

icezellion

$n10nep$, из всех сайтов, что я посещаю, именно здесь рекламы больше всего и она самая навязчивая. Всплывающие окошки при наведении на элемент курсора, видеореклама в статьях, реклама фоном... В общем, агрессивная рекламная политика совместно с именем бренда СЭ вероятно приносят очень и очень хороший доход.

09:57

bezik

мде, вторая 5ка ПП у ТБЛ шикарна: чуть в свои ворота не привезла, в зону даж не вошла

09:15

bezik

roughboy, они меняются со Стамеской. с Киллорном и Джонсоном один из них играет, очень редко Намест или Палат

09:12

$n10nep$

icezellion $n10nep$, возможностями интернета я пользоваться умею. Захотелось мне просто посмотреть, как дело с навязчивостью рекламы обстоит на разных, посещаемых мной, сайтах. 08:54 =============================================== Ну и как обстоит? Где больше всего рекламы?

09:05

roughboy

кучеров двух звеньях выходит?

09:01

icezellion

$n10nep$, возможностями интернета я пользоваться умею. Захотелось мне просто посмотреть, как дело с навязчивостью рекламы обстоит на разных, посещаемых мной, сайтах.

08:54

Упёртый русский

Справедливый. Это ты мне мысли приписываешь! Я покритиковал Стэмкоса за конкретный момент с необязательным удалением, не более! Так то он молодец, опять два очка!

08:43

$n10nep$

Упёртый русский Пионер. Я не знаю, что там по сезону, я про этот матч говорю! 08:27 ======================================== Хорошо, а почему ты тогда написал "необязательные удаления"? Значит Стэмкос еще раз удалился? В протоколе этого нет. Следовательно ты имел в виду не этот матч, а весь сезон. Логично, не?

08:39

Sправедливый

Упёртый русский Т.е. Наш Справедливый друг хвалит за удаления в своей зоне без опасного момента? ЛА после этого забил, потом - вторую, чудом челленж помог! То ли еще будет в третьем, при 4-2 было бы совсем опасно! 08:34 --------------- Нет, дорогой, не надо мне мысли приписывать. Мысль тут одна: говнюк он и в Африке говнюк, даже если русский...

08:38

Sправедливый

А вообще в будущей (надеюсь) победе есть немалая заслуга Сергачёва. ))) Он так вовремя подставился под силовой приём... Может тоже пожелать ему почаще так подставляться? ((( В результате потасовки из за него, команды вышли играть 4х4, впрочем, как оказалось, вышла то одна команда... И "привозящий" Стэмкос отдал отличный пас Кучерову... Но это не всем "смотрящим" видно, конечно...

08:35

Упёртый русский

Т.е. Наш Справедливый друг хвалит за удаления в своей зоне без опасного момента? ЛА после этого забил, потом - вторую, чудом челленж помог! То ли еще будет в третьем, при 4-2 было бы совсем опасно!

08:34

bezik

Как-то с челленджами не везет ЛАК. я бы вторую засчитал, очень спорный интерференс

08:30

Sправедливый

Упёртый русский Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие! ------------ Какой же ты говнястый, всё-таки. ((( Отправь свои ядовитые флюиды через океан, ты же любишь спортсменам травмы желать. Может и Стэмкос ещё одну получит, вот Кучеров то обрадуется. ____________ И Кучеров и Стэмкос просто молодцы!!!

08:28

Упёртый русский

Пионер. Я не знаю, что там по сезону, я про этот матч говорю!

08:27

$n10nep$

Упёртый русский Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие! 08:21 ========================================= Доля истины конечно есть в твоих словах, но у Стэмкоса по сезону 8 минут штрафа, а у Кучерова 16. На что можно возразить, что у Кучерова обязательные удаления, но это будет неправдой.

08:25

Упёртый русский

Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие!

08:21

$n10nep$

icezellion Но зато нате как Вам всплывающую видеорекламу в каждой статье. Да что там в статье, там даже в табличках есть всплывающая видеореклама. 08:04 ============================================ Уважаемый, учитесь пользоваться возможностями ПК и интернета и не будет у вас таких проблем.

08:20

bezik

Лос-Айлендерс Кингз! за 5 минут на вам 4-0. Раздавили, неожиданно

08:13

icezellion

Но зато нате как Вам всплывающую видеорекламу в каждой статье. Да что там в статье, там даже в табличках есть всплывающая видеореклама.

08:04

Adios Amigos R...

Так-то, если бы не Куик, то уже трик у Никиты был-бы...

08:03

kargot

Тампа возюкает ЛАК безжалостно. как будто команды из разных лиг

07:51