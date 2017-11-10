Кучеров забил гол в ворота "Лос-Анджелеса". Видео

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в этой встрече в первом периоде.
Эта шайба стала для Кучерова 16-й в сезоне. Также на его счету 12 передач на данный момент.
Wild sequence in LA, with Kucherov making it look too easy. pic.twitter.com/N69DjNFr2Q– Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 10 ноября 2017 г.
Материалы других СМИ
gycrmalrrohm
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10:32
icezellion
$n10nep$, и наибольшее влияние на нервы оказывает как раз видеореклама. Читаешь себе статью и вдруг посреди текста она, сбиваешься со строки, приходится заново искать, где закончил.
10:07
icezellion
$n10nep$, из всех сайтов, что я посещаю, именно здесь рекламы больше всего и она самая навязчивая. Всплывающие окошки при наведении на элемент курсора, видеореклама в статьях, реклама фоном... В общем, агрессивная рекламная политика совместно с именем бренда СЭ вероятно приносят очень и очень хороший доход.
09:57
bezik
мде, вторая 5ка ПП у ТБЛ шикарна: чуть в свои ворота не привезла, в зону даж не вошла
09:15
bezik
roughboy, они меняются со Стамеской. с Киллорном и Джонсоном один из них играет, очень редко Намест или Палат
09:12
$n10nep$
icezellion $n10nep$, возможностями интернета я пользоваться умею. Захотелось мне просто посмотреть, как дело с навязчивостью рекламы обстоит на разных, посещаемых мной, сайтах. 08:54 =============================================== Ну и как обстоит? Где больше всего рекламы?
09:05
roughboy
кучеров двух звеньях выходит?
09:01
icezellion
$n10nep$, возможностями интернета я пользоваться умею. Захотелось мне просто посмотреть, как дело с навязчивостью рекламы обстоит на разных, посещаемых мной, сайтах.
08:54
Упёртый русский
Справедливый. Это ты мне мысли приписываешь! Я покритиковал Стэмкоса за конкретный момент с необязательным удалением, не более! Так то он молодец, опять два очка!
08:43
$n10nep$
Упёртый русский Пионер. Я не знаю, что там по сезону, я про этот матч говорю! 08:27 ======================================== Хорошо, а почему ты тогда написал "необязательные удаления"? Значит Стэмкос еще раз удалился? В протоколе этого нет. Следовательно ты имел в виду не этот матч, а весь сезон. Логично, не?
08:39
Sправедливый
Упёртый русский Т.е. Наш Справедливый друг хвалит за удаления в своей зоне без опасного момента? ЛА после этого забил, потом - вторую, чудом челленж помог! То ли еще будет в третьем, при 4-2 было бы совсем опасно! 08:34 --------------- Нет, дорогой, не надо мне мысли приписывать. Мысль тут одна: говнюк он и в Африке говнюк, даже если русский...
08:38
Sправедливый
А вообще в будущей (надеюсь) победе есть немалая заслуга Сергачёва. ))) Он так вовремя подставился под силовой приём... Может тоже пожелать ему почаще так подставляться? ((( В результате потасовки из за него, команды вышли играть 4х4, впрочем, как оказалось, вышла то одна команда... И "привозящий" Стэмкос отдал отличный пас Кучерову... Но это не всем "смотрящим" видно, конечно...
08:35
Упёртый русский
Т.е. Наш Справедливый друг хвалит за удаления в своей зоне без опасного момента? ЛА после этого забил, потом - вторую, чудом челленж помог! То ли еще будет в третьем, при 4-2 было бы совсем опасно!
08:34
bezik
Как-то с челленджами не везет ЛАК. я бы вторую засчитал, очень спорный интерференс
08:30
Sправедливый
Упёртый русский Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие! ------------ Какой же ты говнястый, всё-таки. ((( Отправь свои ядовитые флюиды через океан, ты же любишь спортсменам травмы желать. Может и Стэмкос ещё одну получит, вот Кучеров то обрадуется. ____________ И Кучеров и Стэмкос просто молодцы!!!
08:28
Упёртый русский
Пионер. Я не знаю, что там по сезону, я про этот матч говорю!
08:27
$n10nep$
Упёртый русский Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие! 08:21 ========================================= Доля истины конечно есть в твоих словах, но у Стэмкоса по сезону 8 минут штрафа, а у Кучерова 16. На что можно возразить, что у Кучерова обязательные удаления, но это будет неправдой.
08:25
Упёртый русский
Стамеска неисправим! Куч тащит, зарабатывает удаления, а этот паря привозит необязательные удаления! Щас ЛА попрет, они свежие!
08:21
$n10nep$
icezellion Но зато нате как Вам всплывающую видеорекламу в каждой статье. Да что там в статье, там даже в табличках есть всплывающая видеореклама. 08:04 ============================================ Уважаемый, учитесь пользоваться возможностями ПК и интернета и не будет у вас таких проблем.
08:20
bezik
Лос-Айлендерс Кингз! за 5 минут на вам 4-0. Раздавили, неожиданно
08:13
icezellion
Но зато нате как Вам всплывающую видеорекламу в каждой статье. Да что там в статье, там даже в табличках есть всплывающая видеореклама.
08:04
Adios Amigos R...
Так-то, если бы не Куик, то уже трик у Никиты был-бы...
08:03
kargot
Тампа возюкает ЛАК безжалостно. как будто команды из разных лиг
07:51