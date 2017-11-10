07:07 | Хоккей — НХЛ

Кучеров забил гол в ворота "Айлендерс". Видео

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Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в этой встрече в первом периоде.

Эта шайба стала для Кучерова 16-й в сезоне. Также на его счету 12 передач на данный момент.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mr.Trololo

Насколько же оскудел журналистский цех. Поколение бездарей и бестолочей называют ЛА Кингз Островитянами. И это не опечатка. Написано 3 раза

07:36

Newgene

Los-Angeles Islanders - новый клуб НХЛ?))

07:26

ПанОптикум

КУЧЕРОВ ЗАБИЛ ГОЛ В ВОРОТА "АЙЛЕНДЕРС" - серьезно?? 4 гола за 2 минуты - это вау...

07:18