Кучеров забил гол в ворота "Айлендерс". Видео

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в этой встрече в первом периоде.

Эта шайба стала для Кучерова 16-й в сезоне. Также на его счету 12 передач на данный момент.