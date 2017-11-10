Кучеров забил гол в ворота "Айлендерс". Видео

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин открыл счет в этой встрече в первом периоде.
Эта шайба стала для Кучерова 16-й в сезоне. Также на его счету 12 передач на данный момент.
Wild sequence in LA, with Kucherov making it look too easy. pic.twitter.com/N69DjNFr2Q– Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 10 ноября 2017 г.
Материалы других СМИ
Mr.Trololo
Насколько же оскудел журналистский цех. Поколение бездарей и бестолочей называют ЛА Кингз Островитянами. И это не опечатка. Написано 3 раза
07:36
Newgene
Los-Angeles Islanders - новый клуб НХЛ?))
07:26
ПанОптикум
КУЧЕРОВ ЗАБИЛ ГОЛ В ВОРОТА "АЙЛЕНДЕРС" - серьезно?? 4 гола за 2 минуты - это вау...
07:18