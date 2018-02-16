Кучеров забил гол "Детройту" после шикарной комбинации с Наместниковым. Видео

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Детройта" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Результативная передача на счету Владислава Наместникова.
Для Кучерова эта шайба стала 31-й в сезоне. Всего на его счету 74 очка. Россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке.
2-0 Bolts #DETvsTBL– HighLight Hockey (@HILITINGHOCKEY) 16 февраля 2018 г.
Kucherov from Namestnikov pic.twitter.com/9u1Ke1u7Yd
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