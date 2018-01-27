Кучеров выступит в конкурсе распасовщиков, Овечкин – в конкурсе на силу броска

Стали известны участники мастер-шоу на Матч звезд НХЛ. Российский форвард "Тампа-Бэй" Никита Кучеров примет участие в конкурсе распасовщиков, его одноклубник Андрей Василевский – в конкурсе вратарей, а капитан "Вашингтона" Александр Овечкин – в конкурсе на самый сильный бросок.

Полностью список участников мастер-шоу выглядит следующим образом:

Конкурс на скорость: Зак Веренски ("Коламбус"), Рикард Ракелль ("Анахайм"), Джош Бэйли ("Айлендерс"), Ноа Хэнифин ("Каролина"), Брейден Пойнт ("Тампа-Бэй"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Джей Айкел ("Баффало"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

Конкурс распасовщиков: Клод Жиру ("Филадельфия"), Брэйден Шенн ("Сент-Луис"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Крис Летанг ("Питтсбург"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес").

Конкурс вратарей: Хенрик Лундквист ("Рейнджерс"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ ("Тампа-Бэй"), Пекка Ринне ("Нэшвилл"), Марк-Андре Флери ("Вегас").

Конкурс контроля шайбы: Джонни Годро ("Калгари"), Александр Барков ("Флорида"), Эрик Карлссон ("Оттава"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Остон Мэттьюс ("Торонто"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Патрик Кейн ("Чикаго").

Конкурс на силу броска: Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Джон Клингберг ("Даллас"), Брент Бернс ("Сан-Хосе"), Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон"), Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй").

Конкурс на точность броска: Брайан Бойл ("Нью-Джерси"), Джеймс Нил ("Вегас"), Блейк Уилер ("Виннипег"), Брэд Маршан ("Бостон"), Брок Безер ("Ванкувер"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй").