Кучеров вышел на тренировку "Тампы"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров принял участие в необязательной тренировке команды перед гостевым матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс", информирует официальный сайт НХЛ. 23-летний россиянин вышел на лед вместе с травмированным форвардом Райаном Кэллахэном, защитником Мэттом Таорминой и вратарем Андреем Василевским. После тренировки "Тампа" отправила в АХЛ нападающего Кори Конахера. Таким образом, либо Кучеров, либо Кэллахэн поможет своей команде в игре против "Рейнджерс".

Напомним, что Кучеров уже пропустил одну встречу из-за травмы верхней части тела, которую он получил в четверг в игре с "Монреалем".