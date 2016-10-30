22:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров вышел на тренировку "Тампы"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров принял участие в необязательной тренировке команды перед гостевым матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс", информирует официальный сайт НХЛ. 23-летний россиянин вышел на лед вместе с травмированным форвардом Райаном Кэллахэном, защитником Мэттом Таорминой и вратарем Андреем Василевским. После тренировки "Тампа" отправила в АХЛ нападающего Кори Конахера. Таким образом, либо Кучеров, либо Кэллахэн поможет своей команде в игре против "Рейнджерс".

Напомним, что Кучеров уже пропустил одну встречу из-за травмы верхней части тела, которую он получил в четверг в игре с "Монреалем".

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-questionable-for-lightning-on-sunday/c-283249402

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