Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче против "Нью-Джерси". Россиянин забил свой 8-й гол в этом сезоне и набрал 12 (8+4) очков в семи матчах этого сезона.

В рейтинге он обошел Александра Овечкина (9+1), который не может набрать очков уже две игры кряду. Также позади остались Евгений Кузнецов (0+11) и Никлас Бэкстрем (3+8).

4 очка Малкина и гол Кучерова. Лучшие моменты этой ночи в НХЛ