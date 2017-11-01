Кучеров - вторая звезда октября в НХЛ

Форвард "Тампы" Никита Кучеров назван второй звездой октября в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В 13 стартовых матчах сезона российский нападающий "Лайтнинг" набрал 21 (13+8) очко при показателе полезности "+7".

Первой звездой прошедшего месяца стал партнер Кучерова по "Тампе" Стивен Стэмкос. На его счету 24 (6+18) балла за результативность в 13 играх при показателе полезности "+8". Третьей звездой месяца стал форвард "Сент-Луиса" Джейден Шворц. В 13 матчах он набрал 17 (8+9) очков, показатель полезности "+10".

Лучшим новичком стартового месяца сезона-2017/18 стал нападающий "Аризоны" Клейтон Келлер (13 игр, 15 (9+6) очков).