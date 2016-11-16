Кучеров - вторая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Форвард в матче регулярного чемпионата с "Детройтом" (4:3) забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Первой звездой дня признан нападающий "Торонто" Джеймс ван Римсдайк. Он оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу во встрече с "Нэшвиллом" (6:2).

Третьей звездой дня стал вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк, отразивший все 27 бросков в матче с "Чикаго" (4:0).