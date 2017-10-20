Кучеров возглавил список бомбардиров НХЛ

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Коламбус" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Молний" Никита Кучеров сделал две голевые передачи в этой встречи. Таким образом, 24-летний хоккеист набрал 14 (8+6) очков в 8 встречах этого сезона.

Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров лиги. На втором месте одноклубник Стивен Стэмкос – 13 (2+11) очков, на третьем нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц – 12 (6+6) очков.