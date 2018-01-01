Кучеров возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина. Видео

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (5:0) забил гол. Эта шайба стала для форварда 25-й в сезоне.
Кучеров возглавил гонку снайперов. Ближайшие преследователи - Александр Овечкин из "Вашингтона" и Андерс Ли из "Айлендерс", у которых по 24 шайбы на счету.
25 goals in 38 games.#Klutcherov. 💰 #TBLvsCBJ pic.twitter.com/oijPEjT3TW– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 1 января 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- НХЛ
- Нью-Йорк Айлендерс
- Никита Кучеров
- Андерс Ли
Материалы других СМИ