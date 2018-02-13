19:35 13 февраля | Хоккей — НХЛ

Кучеров вошел в историю "Тампы" по количеству голов

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Россиянин набрал 71 (30+41) очко в этом сезоне и вошел в историю клуба.

Кучеров стал четвертым игроком в истории франшизы, которому удавалось забить 30 и более голов три сезона кряду. Ранее это удавалось завершившим карьеру Венсану Лекавалье (5 раз), Мартену Сан-Луи (4 раза) и три раза до этой отметки добирался действующий капитан "Молний" Стивен Стэмкос.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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adamantane'

Стэмкос, кстати, идёт на продление серии до 4 сезонов кряду!

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