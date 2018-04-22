Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров установил новый клубный рекорд по количеству набранных очков в одной серии плей-офф. В серии с "Нью-Джерси" в четвертьфинале Восточной конференции Кучеров набрал 10 (5+5) очков. Таким образом, он превзошел результат Тайлера Джонсона, который в 2015 году набрал 9 очков в серии с "Рейнджерс".

В субботу, 21 апреля, Кучеров забросил одну из шайб своей команды в матче против "Нью-Джерси" (3:1). Всего в этой серии на счету российского легионера пять голов.