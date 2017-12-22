Кучеров - третья звезда матча "Тампа-Бэй" - "Оттава"

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы"​ (4:3 Б). 24-летний россиянин за 22 минуты сделал 2 голевые передачи и 7 бросков по воротам.

Второй звездой признан защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, сделавший одну голевую передачу, а первой - защитник "Лайтинг" Виктор Хедман, записавгий на свой счет 2 передачи, 9 бросков и 5 силовых приемов.