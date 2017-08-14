Кучеров, Тарасенко, Овечкин и Панарин - в топ-20 лучших вингеров НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг топ-20 лучших крайних нападающих лиги. Отметим, что в первой 10-ке сразу четыре российских хоккеиста – Никита Кучеров, Владимир Тарасенко, Александр Овечкин и Артемий Панарин.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Патрик Кэйн ("Чикаго")

2. Никита КУЧЕРОВ ("Тампа-Бэй")

3. Брэд Маршанд ("Бостон")

4. Владимир ТАРАСЕНКО ("Сент-Луис")

5. Джейми Бенн ("Даллас")

6. Александр ОВЕЧКИН ("Вашингтон")

7. Джо Павелски ("Сан-Хосе")

8. Патрик Лайне ("Виннипег")

9. Артемий ПАНАРИН ("Коламбус")

10. Джонни Годро ("Калгари")

11. Блэйк Уилер ("Виннипег")

12. Фил Кессел ("Питтсбург")

13. Макс Пачиоретти ("Монреаль")

14. Филип Форсберг ("Нэшвилл")

15. Давид Пастрняк ("Бостон")

16. Кэм Аткинсон ("Коламбус")

17. Джефф Скиннер ("Каролина")

18. Уэйн Симмондс ("Филадельфия")

19. Ти. Джей. Оши ("Вашингтон")

20. Тэйлор Холл ("Нью-Джерси")