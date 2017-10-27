Кучеров, Стэмкос и Василевский - три звезды матча против "Детройта"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой встречи был признан нападающий Никита Кучеров, набравший в этой встрече 2 (1+1) очка. Он провел на льду 20 минут и нанес 7 бросков по воротам. На счету россиянина уже 19 (12+7) очков в 11 встречах сезона.

Вторая звезда – капитан "Молний" Стивен Стэмкос, отметившийся одним голом. Теперь на счету канадца 21 (4+17) очко в 11 играх.

Голкипер Андрей Василевский стал третьим лучшим игроком матча. Россиянин отразил 29 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в сезоне.

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