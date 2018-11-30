Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Он забросил шайбу и отдал одну результативную передачу в матче с "Баффало" (5:4).

Второй звездой был признан вратарь "Аризоны" Эдин Хилл, который сыграл первый "сухой" матч в карьере. В игре с "Нэшвиллом" (3:0) 22-летний голкипер отразил все 29 бросков, нанесенных по его воротам.

Лучшим игроком и первой звездой дня стал форвард "Виннипега" Николай Элерс, который сделал хет-трик в матче с "Чикаго" (6:5).

Кучеров установил новый личный рекорд по очкам, набранным за месяц