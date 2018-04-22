Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В матче с "Нью-Джерси" (3:1) он отметился заброшенной шайбой, а его команда вышла в следующий раунд плей-офф.

Первой звездой дня стал форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который набрал 3 (2+1) очка в матче с "Коламбусом" (4:3 ОТ, 3-2). Второй звездой назван вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, который отразил 42 броска по воротам в матче с "Бостоном" (4:3, 2-3).