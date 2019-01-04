Кучеров стал пятым игроком, который набрал 400 очков в составе "Тампы-Бэй"

Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Лос-Анджелеса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это его 20-й гол в сезоне и 400-е очко в составе команды.

Россиянин стал пятым игроком в истории "Лайтнинг", который достиг отметки в 400 очков. Для этого ему понадобилось 406 матчей. Меньше матчей потребовалось только Стивену Стэмкосу (382 игры с 2008 по 2013 год).

Кроме того, хоккеист записал в свой актив и результативную передачу. В семи матчах подряд он набрал более одного очка. По этому показателю он идет вторым в истории клуба. Опережает его только Венсан Лекавалье, имеющий такую же серию из восьми матчей.

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