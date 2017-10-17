Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ, Василевский – второй

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой дня в НХЛ по итогам единственного матча регулярного чемпионата, в котором команда россиянина обыграла "Детройт" (3:2), сообщает официальный сайт лиги. Во встрече против "Ред Уингз" нападающий оформил дубль.

Второй звездой дня стал вратарь "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 29 из 31 броска по своим воротам. Тройку лучших игроков дня замкнул защитник "Детройта" Майк Грин, на счету которого одна шайба.

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