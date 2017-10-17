04:49 | Хоккей — НХЛ

Кучеров сделал дубль в матче с "Детройтом" с передачи Наместникова. Видео

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Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Форвард отличился в шестой игре подряд со старта сезона.

Кучерову удалось забить в начале третьего периода. Ассистировали российскому бомбардиру Стивен Стэмкос и Владислав Наместников. Нападающий сделал счет 3:2 в пользу своей команды. Отметим, Кучеров забил 7-й гол в сезоне. Всего на его счету 10 очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Глыба

05:48

fifa_guru

легким движением руки ...) Могучеров

05:24