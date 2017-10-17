Кучеров сделал дубль с передачи Наместникова. Видео

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров забросил вторую шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". Форвард отличился в шестой игре подряд со старта сезона.
Кучерову удалось забить в начале третьего периода. Ассистировали российскому бомбардиру Стивен Стэмкос и Владислав Наместников. Нападающий сделал счет 3:2 в пользу своей команды. Отметим, Кучеров забил 7-й гол в сезоне. Всего на его счету 10 очков.
.@86Kucherov has his 2nd goal of the night and its 3-2 @TBLightning #NHL #GoBolts pic.twitter.com/qJtdwvXpjD– NHL News feed (@NHLNews_PR) 17 октября 2017 г.
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