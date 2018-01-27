Кучеров, Рабинер и материал Рабинера о Кучерове в "СЭ". И все на одном фото!

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер перед Матчем Звезд НХЛ встретился в Тампе с лучшим бомбардиром заокеанской лиги нынешнего сезона Никитой Кучеровым. На фотографии – российский форвард с газетным разворотом, посвященном его карьере.

В материале "Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова" мама Светлана, детский тренер Геннадий Курдин и агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассказали Игорю Рабинеру о невероятном пути Никиты в элиту мирового хоккея. Теперь же вы сможете прочитать историю Кучерова со слов самого Кучерова! Большое интервью российского суперфорварда – на следующей неделе на сайте "СЭ".