23:20 | Хоккей — НХЛ

Кучеров, Рабинер и материал Рабинера о Кучерове в "СЭ". И все на одном фото!


Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер перед Матчем Звезд НХЛ встретился в Тампе с лучшим бомбардиром заокеанской лиги нынешнего сезона Никитой Кучеровым. На фотографии – российский форвард с газетным разворотом, посвященном его карьере.

В материале "Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова" мама Светлана, детский тренер Геннадий Курдин и агент хоккеиста Дэн Мильштейн рассказали Игорю Рабинеру о невероятном пути Никиты в элиту мирового хоккея. Теперь же вы сможете прочитать историю Кучерова со слов самого Кучерова! Большое интервью российского суперфорварда – на следующей неделе на сайте "СЭ".

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