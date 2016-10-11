18:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кучеров продлил контракт с "Тампой"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подписан новый контракт с "Лайтнинг", сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на три года. 23-летний форвард будет зарабатывать 4,766 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне он провел в составе "Тампы" 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности "+9". Также он провел в составе "Лайтнинг" 17 матчей в Кубке Стэнли, дойдя до полуфинала, и набрал 19 (11+8) результативных баллов.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Al4em1st88

onlywhitespartak,Айзерман не жмот,у него потолок зарплат,он не может платить сколько хочет,одна из причин почему нхл лучшая лига в мире!

19:38

Сибиряк.1974.СМ

Всё правильно : сначала Кубок -потом деньги. Удачи, Никита!.

19:37

outz

Контракт ради кубка, а не ради денег, видимо. Неужели так ещё бывает в наше время? :)

19:22

onlywhitespartak

Продешевил Никита хотя показал что деньги не главное , айзерман жмот , кучеров щас наш лучший игрок ! Но все ровно Поздравляю , в кхл бы он потерял в прогрессе

19:21

Sn0w

miaitalia, а ты не видел, какие контракты деревьям вроде Лючича выдавали в это межсезонье? Если уж тут рынок, то Кучеров там по текущему состоянию несильно далеко от того же Тарасенко отстает, плюс это не первый год такой у него.

19:20

shvedero

Стэмкос зависимый и пользы меньше, а получает почти в два раза больше. Гудро тоже 23 и почти 7 лямов за год... За последние года плей-офф Кучеров практически топ-1 игрок в плей-офф...

19:18

miaitalia

Я не понял............. почти пять лямов за сезон это мало?...для игрока его возраста? учитывая , что в его возрасте это ещё не главный его контракт!?..Куча хоккеистов в НХЛ получают похожие цифры и по уровню , ну никак не неже...Не хочу перечислять - список получится не маленький. ........ Хороший контракт.Рабочий.

19:16

Vasil54

чо за бред?? у них только свободных денег под кепкой 5,9 млн было.... что-то совсем за дёшево Никитос согласился....

19:13

gintoki

100 пудов там закулисная сделка была

19:12

Sn0w

Блин, ну как же так? Надо было максимум на год, плюс на все деньги, что остались под потолком. А тут три года за бесплатно. Я не знаю какой магией там владеет Айзерман, но что-то крайне подозрительно выглядит такой контракт такого игрока. Зачем бы Кучеров вообще устраивал этот демарш с показательным возвращением домой? Фигня какая-то.

19:12

Самый унылый чемпион...

Интересно, почему на 3 года? Это минимальный срок договора или ...

19:11

mortelo

не в деньгах счастье для спортсмена

19:09

Самый унылый чемпион...

Мда, отлично для Тампы, но не слишком для самого Кучерова. Будет шанс взять кубок, если получится - можно покидать клуб со спокойной душой.)

19:08

1st~Tornado

Напоминаю Тампа подписала Киллорна прблизительно на эти же деньги. )

19:05

механик39

Пусть бы вернулся в КХЛ ....

19:05

1st~Tornado

Кучерову надо уволить своего агента

19:04

Edgen

Довольно адекватно. Если темпа не сбавит, то переподпишет на 6+ в дальнейшем.

19:03

shvedero

че за бред... Че.... меньше 5 миллионов? Что это за волшебство?

19:02

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