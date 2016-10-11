Кучеров продлил контракт с "Тампой"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подписан новый контракт с "Лайтнинг", сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на три года. 23-летний форвард будет зарабатывать 4,766 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне он провел в составе "Тампы" 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности "+9". Также он провел в составе "Лайтнинг" 17 матчей в Кубке Стэнли, дойдя до полуфинала, и набрал 19 (11+8) результативных баллов.