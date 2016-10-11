Кучеров продлил контракт с "Тампой"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров подписан новый контракт с "Лайтнинг", сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на три года. 23-летний форвард будет зарабатывать 4,766 миллиона долларов за сезон.
В минувшем сезоне он провел в составе "Тампы" 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 66 (30+36) очков при показателе полезности "+9". Также он провел в составе "Лайтнинг" 17 матчей в Кубке Стэнли, дойдя до полуфинала, и набрал 19 (11+8) результативных баллов.
It's here. It's real. It's happening. Nikita Kucherov has been re-signed to a three-year deal.– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 11 October 2016
📝: https://t.co/3FzEwKULiJ pic.twitter.com/cIOWqloxYW
Al4em1st88
onlywhitespartak,Айзерман не жмот,у него потолок зарплат,он не может платить сколько хочет,одна из причин почему нхл лучшая лига в мире!
19:38
Сибиряк.1974.СМ
Всё правильно : сначала Кубок -потом деньги. Удачи, Никита!.
19:37
outz
Контракт ради кубка, а не ради денег, видимо. Неужели так ещё бывает в наше время? :)
19:22
onlywhitespartak
Продешевил Никита хотя показал что деньги не главное , айзерман жмот , кучеров щас наш лучший игрок ! Но все ровно Поздравляю , в кхл бы он потерял в прогрессе
19:21
Sn0w
miaitalia, а ты не видел, какие контракты деревьям вроде Лючича выдавали в это межсезонье? Если уж тут рынок, то Кучеров там по текущему состоянию несильно далеко от того же Тарасенко отстает, плюс это не первый год такой у него.
19:20
shvedero
Стэмкос зависимый и пользы меньше, а получает почти в два раза больше. Гудро тоже 23 и почти 7 лямов за год... За последние года плей-офф Кучеров практически топ-1 игрок в плей-офф...
19:18
miaitalia
Я не понял............. почти пять лямов за сезон это мало?...для игрока его возраста? учитывая , что в его возрасте это ещё не главный его контракт!?..Куча хоккеистов в НХЛ получают похожие цифры и по уровню , ну никак не неже...Не хочу перечислять - список получится не маленький. ........ Хороший контракт.Рабочий.
19:16
Vasil54
чо за бред?? у них только свободных денег под кепкой 5,9 млн было.... что-то совсем за дёшево Никитос согласился....
19:13
gintoki
100 пудов там закулисная сделка была
19:12
Sn0w
Блин, ну как же так? Надо было максимум на год, плюс на все деньги, что остались под потолком. А тут три года за бесплатно. Я не знаю какой магией там владеет Айзерман, но что-то крайне подозрительно выглядит такой контракт такого игрока. Зачем бы Кучеров вообще устраивал этот демарш с показательным возвращением домой? Фигня какая-то.
19:12
Самый унылый чемпион...
Интересно, почему на 3 года? Это минимальный срок договора или ...
19:11
mortelo
не в деньгах счастье для спортсмена
19:09
Самый унылый чемпион...
Мда, отлично для Тампы, но не слишком для самого Кучерова. Будет шанс взять кубок, если получится - можно покидать клуб со спокойной душой.)
19:08
1st~Tornado
Напоминаю Тампа подписала Киллорна прблизительно на эти же деньги. )
19:05
механик39
Пусть бы вернулся в КХЛ ....
19:05
1st~Tornado
Кучерову надо уволить своего агента
19:04
Edgen
Довольно адекватно. Если темпа не сбавит, то переподпишет на 6+ в дальнейшем.
19:03
shvedero
че за бред... Че.... меньше 5 миллионов? Что это за волшебство?
19:02