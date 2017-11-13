Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал второй звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. В 3 играх 24-летний россиян набрал 7 (2+5) очков.

Первой звездой недели признан нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер, который в 4 матчах набрал 7 (6+1) очков.

Третьей звездой стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби: 3 победы в 3 встречах при коэффициенте надежности 1,27 и проценте отраженных бросков 95,2.

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