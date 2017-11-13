20:13 | Хоккей — НХЛ

Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров стал второй звездой недели в НХЛ, информирует пресс-служба лиги. В 3 играх 24-летний россиян набрал 7 (2+5) очков.

Первой звездой недели признан нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер, который в 4 матчах набрал 7 (6+1) очков.

Третьей звездой стал вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби: 3 победы в 3 встречах при коэффициенте надежности 1,27 и проценте отраженных бросков 95,2. 

Лучшее звено НХЛ прямо сейчас. Кучеров и Наместников разнесли "Сан-Хосе" // 
Кучеров и Стэмкос: настоящие короли НХЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Читатель.

vrn, это количество пропущенных шайб в среднем за игру

20:45

vrn

что это за коэффициент надежности 1,27?

20:19