Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 24-летний игрок набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах при показателе эффективности "+5". Всего на счету россиянина в этом сезоне 16 (10+6) баллов в девяти встречах.
Лучшим игроком недели стал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, записавший на свой счет 11 (2+9) очков в четырех играх.
Третьей звездой признан форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, который забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах.
Steven Stamkos, Nikita Kucherov (@TBLightning) and Logan Couture (@SanJoseSharks) named Three Stars of the Week. https://t.co/W35g3A9iX1 pic.twitter.com/DbxtYHh8bG– NHL Public Relations (@PR_NHL) 23 октября 2017 г.
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