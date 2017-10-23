Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. 24-летний игрок набрал 8 (5+3) очков в четырех матчах при показателе эффективности "+5". Всего на счету россиянина в этом сезоне 16 (10+6) баллов в девяти встречах.

Лучшим игроком недели стал капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, записавший на свой счет 11 (2+9) очков в четырех играх.

Третьей звездой признан форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, который забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах.