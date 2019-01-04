Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня. Второй звездой был признан российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров.

В матче с "Лос-Анджелесом" (6:2) россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Первой звездой дня стал форвард "Каролины" Теуво Терявяйнен. В его активе 3 (2+1) очка в матчей с "Филадельфией" (5:3).

Третья звезда дня - голкипер "Монреаля" Кэри Прайс. Он сделал шат-аут в матче с "Ванкувером" (2:0), отразив 33 броска.

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