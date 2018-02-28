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Кучеров пожелал удачи Наместникову в "Рейнджерс"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров пожелал удачи бывшему одноклубнику Владиславу Наместникову, который продолжит карьеру в "Рейнджерс". Напомним, что россиянин перешел в клуб из Нью-Йорка в результате обмена – за Наместникова, выборы на драфте и двух игроков "Тампа" получила Райана Макдону и Джей Ти Миллера.

– Желаю удачи нашему другу Владу в Нью-Йорке, – написал Кучеров в Инстаграме, опубликовав фотографию всех российских игроков "Молний".

 

Best of luck to our friend @vladdy_90 in New York!!!

Публикация от Nikita Kucherov (@nikitakucherov86) Фев 27, 2018 в 11:56 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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POLTOS

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