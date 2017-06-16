Кучеров поздравил Сергачева с переходом в "Тампу"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров поздравил защитника Михаила Сергачева с переходом в клуб. 18-летний защитник был обменял в "Лайтнинг" из "Монреаля". В прошлом сезоне он провел четыре матча в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.

– Поздравляю Михаила Сергачева с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и выигрывать турниры, – написал на своей странице в Твиттере Кучеров.