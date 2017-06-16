Кучеров поздравил Сергачева с переходом в "Тампу"

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров поздравил защитника Михаила Сергачева с переходом в клуб. 18-летний защитник был обменял в "Лайтнинг" из "Монреаля". В прошлом сезоне он провел четыре матча в НХЛ, в которых не отличился результативными действиями.
– Поздравляю Михаила Сергачева с переходом в нашу команду. С нетерпением жду, когда мы будем вместе играть и выигрывать турниры, – написал на своей странице в Твиттере Кучеров.
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Congrats to Mikhail Sergachev @sergachev31 on joining our team. I look forward playing and winning championships with you!– Nikita Kucherov (@86Kucherov) 16 июня 2017 г.